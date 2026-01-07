Lazio, si respira sconforto fra i tifosi e smarrimento dentro lo spogliatoio. C'è un fuggi fuggi da Formello

LA TESTA ALTROVE Si respira sconforto fra i tifosi e smarrimento dentro lo spogliatoio. C'è un fuggi fuggi da Formello. Guendouzi giocherà con la testa ormai al Fenerbahce (30 milioni compresi i bonus), Gila è in scadenza fra un anno e mezzo e chissà se verrà inserito in uno scambio con Loftus-Cheek per non perderlo a parametro zero. Basic può essere quello più motivato dopo l'incontro di ieri che lo avvicina al rinnovo sino al 2030 (a quasi 2 milioni di euro). È un primo passo societario verso Sarri, che aveva chiesto almeno di risolvere i casi interni, ma non basta un "contentino". Il Comandante chiedeva "colpi importanti" (Raspadori è il contrario dello spilungone Ratkov e Maldini non è certo Insigne) per il bene della Lazio. Perché rispetto a Baroni ha un organico che poco c'entra col suo gioco in cui tra l'altro hanno tutti una primavera in più; perché sta giocando con le riserve per avere 24 punti contro tutto. Così non si farà mai il salto. Il Messaggero