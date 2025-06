Lancia (Autore di In&Out): "La Giraud è innocente, non voleva fare il pezzo"

La telenovela tra Michela Giraud e i tifosi laziali non termina neanche a distanza di giorni. L'infelice battuta pronunciata dalla comica romana ha provocato la risposta della stessa società, e conseguentemente anche la replica dell'attrice. La polemica non si è esaurita nella giornata di ieri, ma poche ore fa anche l'autore del programma In&Out, Francesco Lancia, è voluto intervenire sull'accaduto con un post su Facebook, difendendo apertamente la comica tifosa giallorossa.

Non tutti i tifosi di calcio sono imbecilli, ma tutti gli imbecilli sono tifosi di calcio. Perché quelli che sono arcistufi del politicamente corretto, lo sono finché non tocca a loro.

Solidarietà a Michela Giraud, per altro per un pezzo che ho scritto io insieme al collega repubblichino Tommaso Faoro. Michela è innocente e non lo voleva neanche fare, lo ha fatto per noi, perché con i soldi volevamo fare allungare i nostri peni, ispirati da un video che abbiamo visto online.