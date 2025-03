Galderisi ricorda la Lazio soffermandosi sui tifosi

È intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello sport, Giuseppe Galderisi. L'ex attaccante ha ripercorso le tappe della sua carriera soffermandosi anche sulla breve parentesi, durata solo una stagione calcistica, con la maglia della Lazio. Galderisi ha dedicato un pensiero ai tifosi biancocelesti, che gli sono rimasti particolarmente impressi e nel cuore.

Le parole di Galderisi

La vita è strana. Quella al Milan fu una stagione storta, così Galliani mi diede in prestito alla Lazio. Quell’anno segnai un solo gol, ma sa la cosa incredibile? I tifosi mi hanno sempre sostenuto. Ancora oggi l’affetto è tanto, significa che hanno apprezzato l’uomo.

La stagione in biancoceleste

Un solo anno per Giuseppe Galderisi con l'aquila sul petto. La stagione era quella del 1987-1988 e la squadra capitolina giocava in serie B. Per l'ex attaccante fu un anno tutt'altro che positivo, ben 33 le presenze totalizzate con i biancocelesti ma sul tabellino solo un gol nell'intera stagione. Nonostante questa statistica che causerebbe facilmente il poco affetto da parte dei tifosi, con Galderisi accadde il contrario. Più volte l'ex giocatore ha parlato dell'affetto incredibile ricevuto dal popolo laziale nonostante la consapevolezza di non aver regalato grandi soddisfazioni e di aver fatto una stagione sottotono.