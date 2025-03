Pedro: "Con i tifosi più forti per un finale determinante"

In questi istanti si sta tenendo l'evento della società sportiva Lazio presso il centro commerciale RomaEst. Come anticipato ad essere presenti ci sono anche due giocatori della rosa, ovvero Mario Gila e Pedro. Proprio il secondo è stato intercettato per qualche dichiarazione parlando del momento della squadra di Baroni e dell'importanza di questo finale di stagione e della vicinanza del popolo laziale. I tifosi quest'oggi hanno fatto sentire tutto il loro calore scattando foto e facendosi firmare autografi.

Le parole di Pedro

È molto bello stare qui con i tifosi, è importante per noi sentire questo affetto. Adesso arriva la parte più importante della stagione. Siamo più forti con i tifosi al nostro fianco, dobbiamo fare bene fino alla fine se vogliamo chiudere una bella stagione. Abbiamo lavorato molto forte e molto bene, ma abbiamo anche riposato per staccare la testa e prendere un po' di carica per queste partite che arrivano adesso che sono difficili e importanti per finire bene l'annata. È complicato ma anche bello stare in due competizioni, per noi sono molto importanti, soprattutto l'Europa League ma anche il campionato dove possiamo entrare in Champions League. Sappiamo che è difficile ma dobbiamo lavorare uniti, forti, come abbiamo fatto in tutta la stagione. Io sto bene, mi trovo bene ed è la cosa più importante.

Pedro e le prossime sfide

Le prossime gare per la Lazio sono determinanti. Lunedì prossimo arriverà il Torino di Vanoli per quel che riguarda il campionato di serie A. Dovrebbe partire titolare Pedro. Il calciatore spagnolo è preziosissimo nelle prossime sfide vista anche la sua esperienza incredibile in campo europeo.