CHAMPIONS LEAGUE | Bayern Monaco-Lazio, la lista dei calciatori biancocelesti convocati | FOTO

Manca sempre meno, l'attesa sta per finire. Questa sera, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, la Lazio affronterà il Bayern Monaco alle ore 21:00. La gara sarà valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, con in palio un posto nei Quarti di Finale della competizione. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno un piccolo vantaggio, ovvero l'1-0 firmato Ciro Immobile con cui si è conclusa la gara d'andata.

In vista della sfida di questa sera, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei 24 calciatori biancocelesti convocati per affrontare il Bayern Monaco. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Magro, Provedel, Renzetti, Sepe;

DIFENSORI: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri;

CENTROCAMPISTI: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Napolitano, Vecino;

ATTACCANTI: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.