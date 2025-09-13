Gigot, il francese pronto ad operarsi: ecco quando e dove

Fuori dai piani di Sarri

Samuel Gigot non rientra più nel progetto tecnico della Lazio. Non si tratta soltanto di una questione tattica o numerica: il difensore francese non è riuscito a garantire affidabilità a mister Sarri, risultando di fatto inutilizzabile per gran parte della preparazione estiva.

L’operazione in Francia

Dopo aver partecipato soltanto ai primi giorni di ritiro, Gigot si è fermato definitivamente. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrale sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia. L’operazione è già stata programmata per lunedì in Francia.