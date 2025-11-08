Inter-Lazio: le probabili scelte di Chivu e del Comandante

Domani sera le due tifoserie amiche si incontreranno per un grande incontro, infatti, alle ore 20:45 è in programma il Big match Inter-Lazio allo stadio di San Siro. Per il Comandante Maurizio Sarri e la sua rosa biancoceleste sarà una vera impresa soffiare dei punti ai nerazzurri ma ce la metteranno tutta per tentare di riuscire nell'impresa.

Inter-Lazio: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Di Marco, Lautaro, Thuram. All.: Chivu.

In panchina: J. Martinez, Calligaris, de Vrij, C.Augusto, Bisseck, Palacios, Zielinski, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, P.Esposito, Bonny.

Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri.

In panchina: Mandas, Furlanetto, Vecino, Pellegrini, Nuno Tavares, Hysaj, Romagnoli, Belahyane, Provstgaard, Noslin, Pedro.

Indisponibili: Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri, Romagnoli (in dubbio).

