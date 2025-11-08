Lazio, agente Mandas: "Abbiamo parlato con dei club inglesi, a gennaio si valuterà la cessione"

I momenti cambiano, in un attimo si può passare dall'essere il centro del progetto e titolare indiscusso a non poter più scendere in campo, questo è ciò che è successo al portiere Christos Mandas, fondamentale nel gioco del mister Marco Baroni ma non in quello del Comandante Maurizio Sarri, che ha preferito dare nuovamente fiducia a Ivan Provedel e schierarlo sin dalla prima giornata. Sicuramente il netto miglioramento dell'italiano, che ha permesso alla Lazio di collocarsi al 2° posto in Europa per clean sheet ottenuti, non ha aiutato il greco a riprendersi la maglia da titolare e, proprio per questa ragione, come svelato dal suo agente Diego Tavano nel corso del podcast Calcio con Fulmi, il futuro di Christos Mandas sarà lontano dalla Lazio.

mandas

Le dichiarazioni di Diego Tavano, agente di Christos Mandas

Il percorso del portiere greco nel club biancoceleste

Mandas è un ragazzo fantastico, che merita tanto. Il percorso era quello giusto, quello di farlo crescere, lui stava rispondendo alla grande e tutto andava nel verso giusto. Adesso le scelte sono diverse, non le discute, sicuramente c'è una perdita del valore del giocatore da parte dell'azienda Lazio.

Il futuro di Christos Mandas e il suo valore