Il punto di Pedullà: incontro Sarri-Lazio dopo il weekend. Rifiutati 35 milioni per Rovella

Situazione bollente in casa Lazio con la dirigenza biancoceleste chiamata a tirare fuori il coniglio dal cilindro per avere possibilità di operare sul mercato in entrata in questa finestra estiva. La pianificazione della prossima stagione è dunque già in salita.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione in casa Lazio da Rovella a Sarri.

La Lazio rifiuta 35 milioni per Rovella

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio ha rifiutato un'offerta dell'Inter di circa 35 milioni per Nicolò Rovella più il prestito con diritto, che può diventare obbligo di riscatto a determinate condizioni. La dirigenza biancoceleste ha messo su Rovella una clausola rescissoria di 50 milioni e per farlo partire serve pagarla oltre ad incassare anche il sì del calciatore ed al momento nessuno dei due step si è verificato.

Incontro Sarri-Lazio dopo il weekend

Sempre secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, la Lazio incontrerà Sarri dopo questo weekend per chiarire la questione legata al mercato bloccato. La situazione in casa biancoceleste resta molto critica.