Tchaouna-Burnley, il francese pronto a sbarcare in Premier

Nella controversa situazione che in queste ore vede la Lazio al centro del calciomercato, ben si inserisce la sempre più probabile cessione di Loum Tchaouna: l'esterno ex Salernitana, da anni protagonista con la maglia della Francia Under 21, è sempre più vicino al trasferimento in Premier League. Di queste ore sarebbe l'accordo tra la società capitolina e il Burnley, che ha conquistato la promozione in Premier League lo scorso 21 aprile, ottenuta grazie al successo sullo Sheffield United. L'operazione si potrebbe concretizzare per una cifra attorno ai 14 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita, ma come spiegato da Sky Sport restano dei dettagli da limare con il francese.

Il rendimento a Roma

37 presenze tra Serie A, Coppa Italie ed Europa League, per due reti e un assist complessivi. Difficilmente visto con continuità dal primo minuto, spesso coinvolto nel sostituire Isaksen a gara in corso, per una seconda parte di stagione che lo ha visto relegato ai margini della rosa. Nel mezzo il tentativo di vederlo al centro dell'attacco durante l'infortunio di Castellanos, con Baroni alla ricerca di una figura che permettesse alla Lazio di respirare in attesa del ritorno dell'argentino, in un ruolo evidentemente non suo: esempi lampanti le due trasferte di Milano, dalla Coppa Italia contro l'Inter al successo esterno contro il Milan.

Attesa, mai fiducia

Qualcosa si è rotto dal momento in cui Tchaouna si presentò dal dischetto nel corso della triste lotteria dei calci di rigore contro il Bodo/Glimt, che vide la Lazio a sorpresa eliminata ai quarti di finale di Europa League. Non fu l'unico a sbagliare dagli undici metri, non fu tra l'altro lui a condannare i biancocelesti all'eliminazione, per un ragazzo che tra le tante critiche ricevute, sembra essere l'unico con un futuro che a stretto giro lo vedrà coinvolto nella lega più importante al mondo. Chissà se in Inghilterra riuscirà a mostrare un potenziale diverso, a Roma mai realmente osservato se non nella notte di Amsterdam, per un calciatore che quando arrivato nella capitale sembrava disporre di qualità differenti dagli altri. Resterà un mistero il perchè a Roma negli ultimi anni sono stati aspettati, per numerose stagioni, profili che non hanno mai aggiunto nulla di rilevante alla causa Lazio: vista la situazione che viene raccontata in queste ore, un piccolo incentivo è stato probabilmente dettato dai 14 milioni di euro.