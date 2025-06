Lazio, chi parte e chi rimane: da Guendouzi a Isaksen, la situazione

Incontro con la società e primi bilanci

Maurizio Sarri ha ufficialmente ripreso il timone della Lazio: ieri è tornato a Formello per iniziare a pianificare sia il mercato estivo che il ritiro, in programma dal 14 al 26 luglio. Il tecnico toscano, insieme al suo staff, ha incontrato Claudio Lotito e Angelo Fabiani per discutere di vari aspetti legati alla nuova stagione. Tra sorrisi e voglia di ripartire, non sono mancate riflessioni sulle questioni aperte: Sarri, accompagnato dal presidente, ha anche effettuato un nuovo tour del centro sportivo. In cima all’agenda ci sono i rinnovi di Vecino, Romagnoli e Pedro, tre pedine centrali del progetto precedente, su cui il tecnico punta ancora fortemente.

Tra conferme, dubbi e nuove valutazioni

Il ritorno di Sarri potrebbe incidere anche sulle scelte dei giocatori, alcuni dei quali potrebbero rivalutare la loro permanenza alla luce della nuova guida. Tuttavia, Guendouzi appare ancora il meno convinto, deluso dall’assenza di competizioni europee, ritenute cruciali in ottica Mondiale con la Francia. Si monitora con attenzione anche la questione portieri: se da un lato Provedel gode della piena fiducia del tecnico, dall’altro Mandas, fresco di rinnovo, è considerato dalla società l’investimento per il futuro. La Lazio vorrebbe inoltre ripartire da Castellanos e Isaksen, non ancora del tutto entrati nelle grazie di Sarri, che dovrà esprimere un giudizio anche su Nuno Tavares, recentemente riscattato dall’Arsenal. Il nuovo corso è appena cominciato, ma le decisioni da prendere sono già molte.

Tuttosport