Mandas e Castellanos al bivio: la Lazio riflette sulle cessioni per il mercato

Cessioni strategiche per ripartire

La Lazio si prepara a un restyling, ma le risorse economiche non sono illimitate. Per dare il via a un nuovo corso tecnico servirà almeno una cessione di peso. Tra i nomi in bilico c’è quello del portiere Mandas, la cui permanenza non è affatto certa. Come riportato anche dal Corriere della Sera, il greco rappresenta un’ottima opportunità per generare una plusvalenza significativa. La società, consapevole di ciò, sta valutando con attenzione la sua posizione in vista delle prossime mosse di mercato.

Il nodo Taty: risorsa tecnica o pedina di mercato?

Un altro dossier aperto riguarda Castellanos. L’attaccante argentino ha attirato l’interesse di alcuni club inglesi e potrebbe rappresentare una fonte importante di entrate per il club. Tuttavia, molto dipenderà dalle intenzioni di Maurizio Sarri, che dovrà decidere se puntare su di lui come centravanti titolare del nuovo progetto o se sacrificarlo per finanziare l’arrivo di altri profili chiave. Sempre secondo il Corriere della Sera, la Lazio è pronta a valutare eventuali offerte per il Taty.