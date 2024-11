Lazio-Como | Le Bihan: "Contro il Como partita importantissima. Farò il possibile per aiutare la squadra"

La nuova attaccante della Lazio, Clarisse Le Bihan, ha presentato la gara delle biancocelesti contro il Como, fissata per sabato 2 novembre alle 20:30 allo Stadio Mirko Fersini di Formello. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta nazionali, la Lazio sarà impegnata nell'ottava giornata di campionato contro le lariane. La squadra di Grassadonia sarà impegnato contro il Como anche martedì 5 novembre alle 12:30 per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Mancava una buona parte della squadra per l'impegno delle Nazionali, ma abbiamo lavorato molto e molto bene. Abbiamo fatto allenamenti con tutta la squadra da tre giorni, penso che siamo pronte. Sarà una partita importantissima per noi.

So che è importante per me essere decisiva, domani provo a fare goal, assist, tutto il possibile per aiutare la squadra.