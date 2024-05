Inter-Lazio, Buchanan: "Cerco di migliorare giorno dopo giorno per mostrare il mio valore"

A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Inter e Lazio, valida per la 37° giornata del campionato di Serie A, il centrocampista canadese dell'Inter, Tajon Buchanan, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni prima della sfida contro i biancoelesti:

"Si, è stato molto diverso da quello a cui ero abituato. Cerco di crescere e migliorare giorno dopo giorno. Sia staff che squadra mi hanno aiutato molto in questo mio ambientamento, poi come hai detto tu, settimana scorsa sono riuscito a segnare e per questo sono molto felice e orgoglioso.

Spero di poter continuare a spingere ogni giorno e migliorarmi per poter sfruttare ogni opportunità per mostrare il mio valore".