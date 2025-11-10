Mondellini (Calcio e Finanza): "Gap tra Serie A e Premier League: dove l'Italia ha sbagliato"

Un divario profondo quello tra Serie A e Premier League, soprattutto a livello strutturale. Un gap creato in un periodo specifico, tra gli anni ‘80 e ’90 - periodo dell’arrivo dei ricavi dei diritti televisivi , in cui le scelte di alcuni presidenti italiano oggi vengono pagate a caro costo. A spiegare le differenze dei due campionati è stato Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, che ha rilasciato una lunga intervista a Siti Scommesse, focalizzandosi proprio sula scelta ad oggi sbagliata da parte del campionario italiano di all’epoca su nuovi calciatori invece che puntare sulle infrastrutture e la sostenibilità.

Serie A-Premier League, il motivo del divario

Tra gli anni ‘80 e ’90, l’Inghilterra ha scelto di destinare i ricavi dei diritti televisivi alla creazione di stadi di proprietà e alla riqualificazione degli impianti, scelta invece non adottata dall’Italia, che nello stesso periodo ha investito su nuovi calciatori, invece che sulle infrastrutture e la sostenibilità.

La diversa strategia dei due campionati porta ad oggi ad un evidente divario, non solo economico ma anche gestionale. Nonostante l’Italia abbia vissuto un periodo brillante, i presidenti mecenati che hanno scelto di comprare calciatori promettenti o fuoriclasse noti a tutto il mondo e portarli in Italia, hanno fortemente trascurato l’idea di destinare quei ricavi ad un'ammodernamento degli impianti che ad oggi si fanno sempre più obsoleti.

La soluzione per il direttore di Calcio e Finanza

Secondo Mondellini, questo divario si può colmare tramite gli investimenti strutturali con sessioni di mercato più controllate e norme più trasparenti, sistema adottato con la riforma ADM, nuovo regime regolamentato che punta sulla trasparenza e cambia volto al mercato del gioco online in Italia.

Nella lunga intervista rilasciata a Siti Scommesse Mondellini ha sottolineato la mancata prospettiva futura da parte di molti club italiani, che oggi pagano la fragilità dei propri bilanci, e soprattutto dei propri impianti.