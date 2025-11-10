Stadio Flaminio, Onorato: "In programma un incontro con Lotito. I tempi per un chiarimento..."

Intervenuto nel corso del raduno di Operazione Nostalgia l’Assessore allo Sport, alla Moda, il Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato, ha commentato anche la situazione attorno allo Stadio Flaminio, uno dei temi più caldi nel mondo Lazio, data la volontà da parte di Lotito di riqualificare l’impianto di proprietà della famiglia Nervi.

Se è vero che è tutto pronto per il progetto dello Stadio Flaminio, e che manca il diritto di superficie come dice Lotito? Non credo ci sia nulla da sbloccare, è un'operazione da oltre 400 milioni di euro e non la fai in due secondi. L'iter è iniziato a dicembre 2024, credo che le interlocuzioni siano costanti e penso possa esserci un incontro a brevissimo per spiegare alcuni tecnicismi che sono fondamentali.