Lazio-Hellas Verona, Taty: "Abbiamo una squadra forte, dobbiamo puntare all’Europa"

Le dichiarazioni di Taty a Dazn nel post Lazio-Hellas Verona, terminata con una grande vittoria per le aquile

Michelle De Angelis /

Sulla vittoria della Lazio contro l'Hellas Verona

Sono felice, abbiamo lavorato tanto per questa partita, il gruppo ha fatto un lavoro incredibile. Dobbiamo continuare così, il campionato sarà lungo. 

Sull'assist per Zaccagni

Lo faccio sempre, quando non c’è una buona sinistra, meglio di rabona (ride, ndr).

Se è stato l'assist più bello della stagione

 Speriamo! Dobbiamo puntare alla posizione più alta possibile in campionato, sappiamo che abbiamo una squadra forte, dobbiamo puntare all’Europa.

