Il Messaggero | Calciomercato Lazio, le occasioni che sta valutando Fabiani

Occasioni per la Lazio

Lotito ha promesso tre colpi, il ds della Lazio Fabiani aveva offerto Dele-Bashiru a Tudor, ma ora l’interesse sembra più freddo. Ormai un anno fa era stato bocciato il difensore Nicolas Valentini (troppo compassato), chissà se tornerà ad essere un'occasione col cartellino in scadenza col Boca a dicembre 2024. Stessa squadra argentina di Ezequiel Fernandez, mediano con una clausola rescissoria da circa 14 milioni di euro, 2 gol e 3 assist in 65 presenze dall'esordio in prima squadra nel 2021.

Il Flamengo ripensa a Marcos Antonio, uno dei dodici prestiti di rientro a Formello. Magari si riuscirà a racimolare un piccolo tesoretto da aggiungere ai 20 milioni en-trati dal piazzamento in Europa League con il settimo posto.

