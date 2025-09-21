Lazio-Roma, le parole di Marelli sul rosso di Belahyane e le proteste dei biancocelesti
Nel derby capitolino di oggi non sono mancate chiamate arbitrali che hanno fatto discutere, ma ecco cosa ha detto il commentatore arbitrale di DAZN, Luca Marelli.
Rosso a Belahyane per fallo, a Guendouzi per proteste… questi sono due dei vari episodi che hanno fatto infuocare la stracittadina romana. Come accade dopo ogni partita, il commentatore arbitrale di DAZN, Luca Marelli, ha spiegato ogni situazione del match Lazio-Roma: ecco le sue parole.
Il contatto tra Castellanos e Svilar
Il giocatore della Roma ha rischiato molto, ma è stato bravo. Il pallone era in mezzo ai due giocatori, rimane lì e Svilar lo prende con le mani. Se non avesse toccato il pallone ci sarebbe stata anche espulsione dato che non siamo fuori area. Il portiere giallorosso ha rischiato molto ma ha toccato il pallone.
Area della Roma: contatto Mancini-Castellanos
Non è mai bello vedere il gesto compiuto da Castellanos. I giocatori biancocelesti protestano, ma non c'è nulla… Si tratta di un semplice contatto schiena contro petto con Mancini.
Rosso di Guendouzi
Non sappiamo il motivo, ma possiamo immaginarlo. Il centrocampista francese è molto vicino a Sozza, gli dice qualche parola di troppo. Non possiamo conoscere la durata della squalifica, bisognerebbe sapere quali parole sono state rivolte all'arbitro.