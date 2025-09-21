Lazio-Roma, le parole di Marelli sul rosso di Belahyane e le proteste dei biancocelesti

Rosso a Belahyane per fallo, a Guendouzi per proteste… questi sono due dei vari episodi che hanno fatto infuocare la stracittadina romana. Come accade dopo ogni partita, il commentatore arbitrale di DAZN, Luca Marelli, ha spiegato ogni situazione del match Lazio-Roma: ecco le sue parole.

Il giocatore della Roma ha rischiato molto, ma è stato bravo. Il pallone era in mezzo ai due giocatori, rimane lì e Svilar lo prende con le mani. Se non avesse toccato il pallone ci sarebbe stata anche espulsione dato che non siamo fuori area. Il portiere giallorosso ha rischiato molto ma ha toccato il pallone.