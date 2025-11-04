Umbro e il tributo alla Lazio: le foto della nuova collaborazione

Umbro torna con una nuova collezione e, questa volta, si tratta di un tributo alla squadra biancoceleste: ecco le foto.

Simona Nicoli /
Umbro ha pubblicato la nuova collaborazione con Beams e Lorenzo G. Federici. 

La novità comprende un importante tributo alla Lazio, realizzando una collezione simile a quella nata dalla sponsorizzazione con la squadra biancoceleste, tra il 1989 e il 1998.

L'omaggio 

Come riporta Nsssports sui propri canali social, inoltre, Beams si trasforma in Cirio e lo stemma di Lorenzo G. Federici diventa molto simile a quello della squadra capitolina, prendendo le sembianze di un'aquila. 

Le foto della collaborazione

