Umbro e il tributo alla Lazio: le foto della nuova collaborazione
Umbro torna con una nuova collezione e, questa volta, si tratta di un tributo alla squadra biancoceleste: ecco le foto.
Umbro ha pubblicato la nuova collaborazione con Beams e Lorenzo G. Federici.
La novità comprende un importante tributo alla Lazio, realizzando una collezione simile a quella nata dalla sponsorizzazione con la squadra biancoceleste, tra il 1989 e il 1998.
L'omaggio
Come riporta Nsssports sui propri canali social, inoltre, Beams si trasforma in Cirio e lo stemma di Lorenzo G. Federici diventa molto simile a quello della squadra capitolina, prendendo le sembianze di un'aquila.