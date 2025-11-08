Giorgia Meloni e la Lazio: grande tifosa biancoceleste
Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, sembrerebbe tifare la Lazio: ecco cosa scriveva nel suo sito web.
Secondo le ultime indiscrezioni, Giorgia Meloni sembrerebbe aver sempre tifato la Lazio - diversamente da come aveva dichiarato tempo fa, in cui sottolineava la sua fede giallorossa -.
Lo dimostra Il Fatto Quotidiano, raccontando di quando, nel 1998, la Presidente del Consiglio aprì una pagina su Undernet Italia, dove ha dichiarato il suo tifo incondizionato per la Lazio.
Il sito per la Lazio: arbitri, fratelli Inzaghi e Juventus
Nel sito, la Meloni si è spesso sfogata contro gli arbitri all'interno di una sezione del sito web interamente dedicata a loro:
Come sta andando il campionato è sotto gli occhi di tutti ma sarebbe riduttivo e ingenuo pensare che (gli arbitri) siano solo degli incompetenti incapaci di fare quello per cui sono lautamente pagati ogni domenica. Diamo un po’ di spazio anche a due significativi esponenti di quelle società che da sempre ne traggono vantaggi... e cioè Zio Fester... ops! volevamo scrivere Galliani, e l’ineffabile Pippo Inzaghi, meglio noto come Superpippa.
Come riporta Il Fatto Quotidiano, inoltre, Giorgia Meloni sembrava avere una certa predilezione per Simone Inzaghi. Per l'ex Lazio la Presidente del Consiglio aveva ideato un'altra pagina web, in cui scriveva:
In questa mia pagina troverete tutto quello che volete sapere, vedere e conoscere del mitico Simone! Ho inserito anche delle immagini inedite (le ho scattate io!).
Oltre agli arbitri, Meloni non aveva molto a cuore i bianconeri, tanto da rispondere in questo modo ad un tifoso:
In tema di furti non credo proprio che voi possiate fare la morale a nessuno... In materia di ‘viscidi’ invece vi concedo ampiamente una libera docenza, considerando i vari Bettega, Moggi, Giraudo, Agnelli.
Altre dichiarazioni
Prima di diventare ministra della Gioventù, nel 2008, aveva dichiarato:
Le partite le vedo in pizzeria – confessa a un utente che snobba le pay tv – i soldi miei Berlusca e Galliani non li beccano. Ieri ho atteso con interesse che su Tg5 e Studiosport venisse spesa una parola sul rinvio a giudizio di Galliani (...) invece, ahimé, non una parolina sul nostro presidente di Lega che dovrà rispondere per fondi neri del Milan ed evasione fiscale.