Giorgia Meloni e la Lazio: grande tifosa biancoceleste

Secondo le ultime indiscrezioni, Giorgia Meloni sembrerebbe aver sempre tifato la Lazio - diversamente da come aveva dichiarato tempo fa, in cui sottolineava la sua fede giallorossa -.

Lo dimostra Il Fatto Quotidiano, raccontando di quando, nel 1998, la Presidente del Consiglio aprì una pagina su Undernet Italia, dove ha dichiarato il suo tifo incondizionato per la Lazio.

Nel sito, la Meloni si è spesso sfogata contro gli arbitri all'interno di una sezione del sito web interamente dedicata a loro:

Come sta andando il campionato è sotto gli occhi di tutti ma sarebbe riduttivo e ingenuo pensare che (gli arbitri) siano solo degli incompetenti incapaci di fare quello per cui sono lautamente pagati ogni domenica. Diamo un po’ di spazio anche a due significativi esponenti di quelle società che da sempre ne traggono vantaggi... e cioè Zio Fester... ops! volevamo scrivere Galliani, e l’ineffabile Pippo Inzaghi, meglio noto come Superpippa.