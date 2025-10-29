La società ricorda l'ultimo Pisa-Lazio: gran gol di Ruben Sosa

Poco più di 24 ore e in terra toscana si giocherà la nona giornata del campionato di serie A: Pisa-Lazio. Il posticipo di questo turno infrasettimanale vedrà sfidarsi la squadra di Alberto Gilardino contro quella di Maurizio Sarri. Entrambe vengono da due rispettive belle prestazioni. I toscani hanno sfiorato la vittoria sul campo del Milan mentre i biancocelesti hanno battuto la Juventus grazie al gol di Toma Basic.

La sfida tra Pisa e Lazio manca da ben 34 anni. L'ultima volta era il 1991 ed i capitolini vinsero per una rete a zero grazie a quella che era la sua punta di diamante, ovvero l'uruguaiano Ruben Sosa.

L'ultimo Pisa-Lazio del 1991

L’ultima vittoria della Lazio a Pisa risale ad una vita fa e non è un modo di dire. Il match fu deciso con la firma di Ruben Sosa, per lui splendida punizione di sinistro che andò ad insaccarsi sotto il sette, uno di quei tiri dove il portiere non può davvero nulla. Era il 5 maggio 1991 e finì 1-0 per i biancocelesti che di fatto spinsero verso la serie B un Pisa che era in caduta libera. Il match in questione è anche l’ultimo incontro tra le due squadre.