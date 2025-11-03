Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Pisacane

Alle 20:45 di questa sera, Lazio e Cagliari scenderanno in campo, concludendo così la decima giornata del campionato di Serie A.

Maurizio Sarri vuole che i suoi inizino ad essere più concreti soprattutto sotto porta: è con questo obiettivo che ha scelto gli 11 titolari del match di oggi.

Lazio e Cagliari, però, devono fare i conti con diversi indisponibili: da un lato, ai biancocelesti mancano due personalità importanti in attacco, come il Taty e Cancellieri… ma non solo: ai box troviamo anche Rovella e Tavares; dall'altro lato, però, la situazione non è migliore: al Cagliari mancano giocatori come Obert, Deiola, Belotti…

Insomma, la partita di questa sera non vedrà in campo alcuni dei soliti titolarissimi di entrambe le squadre che, nonostante tutto, saranno pronte a conquistare i tre punti fondamentali nella corsa ai loro obiettivi stagionali.

Lazio - Fraioli

Le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli.

Dove vedere la partita

Il match di questa sera, tra Lazio e Cagliari, sarà trasmesso in diretta sui canali di DAZN e Sky; in diretta streaming, invece, sulle app di DAZN, Now e SkyGo.