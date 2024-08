Le prime parole di Cristo Munoz: "Alla Lazio ho ricevuto una grande accoglienza. Sarebbe fantastico giocare con..."

Il neo centrocampista della Lazio Cristo Munoz si è presentato ai microfoni ufficiali del club. Ecco le parole dell'ex Barcellona arrivato nella capitale a parametro zero.

A 12 anni ho lasciato la mia famiglia per andare al Barcellona e lì è iniziata la mia carriera. Fin da piccolo è stato uno step importante che mi ha aiutato a crescere sia come persona che come giocatore, perché essendo molto giovane lasciare la mia famiglia e i miei amici è stato molto difficile. La scuola del Barcellona ha lasciato un segno nella mia vita. È un club importante ed essendoci stato fin da piccolo è stato un motivo di grande responsabilità. Sono stato 7 anni lì e ho imparato tantissimo, grazie a loro ho tirato fuori il meglio di me. A livello calcistico credo sia una scuola di livello mondiale. Il mio idolo è Iniesta, non solo per i gol ai Mondiali ma soprattutto per quello che ha fatto per la Spagna e per il Barcellona. Giocando nel suo ruolo ho sempre cercato di emularlo fin da piccolo guardando i suoi video. Per me è stato un onore aver condiviso gli stessi ambienti. Chi vuole giocare in questo ruolo deve guardare i video di Iniesta. Per me la famiglia è tutto, soprattutto quando sei costretto a lasciarla da piccolo. Lì capisci quanto è veramente importante. Il numero 10 mi è sempre piaciuto, è sempre stato accostato ai fuoriclasse. Tutti i più grandi calciatori hanno avuto quel numero sulle spalle. Il punto di svolta nella mia vita è stato quando sono andato al Barcellona, mai mi sarei aspettato una chiamata del genere. Quando ti ritrovi a giocare con quello stemma sul petto, avverti una responsabilità enorme. All'inizio senti molta pressione perché molta gente di guarda, ma il club trasmette valori forti: attitudine al lavoro, tenere certi comportamenti, devi essere un esempio per la gente. Questo mi ha migliorato come persona e mi ha aiutato a maturare