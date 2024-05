Al termine di Lazio-Sassuolo è intervenuto Nicolò Rovella ai microfoni di LSC. Queste le sue parole

Felipe è un bravissimo giocatore, oggi volevamo festeggiarlo, siamo stati felici sia entrato in campo. Ha onorato questa maglia, lo ringrazio per i complimenti, spero di essere all'altezza

L'obiettivo sarà andare in Champions, ci vediamo ad Auronzo e prepariamo la stagione nel migliore dei modi. A livello personale, vorrei essere più incisivo nella parte finale del calcio, segnare qualche gol e fare assist. A livello di squadra, arrivare in Champions e cercare di fare il meglio possibile in Europa League. Se l'Atalanta è arrivata in fondo, perché non può farlo la Lazio?