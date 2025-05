Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: in porta Karresmaa dal 1’

Giunte all’ultima giornata di questa stagione di Serie A eBay 2024/25, le biancocelesti ospiteranno per l’ultimo turno di campionato il Sassuolo. Con il fischio d’inizio in programma alle ore 15:00 la squadra di Grassadonia è chiamata all’ultima vittoria stagionale dopo un percorso nella massima serie straordinario per la neopromossa Lazio Women. Nel frattempo sono state diramate le formazioni ufficiali dei due tecnici in vista del match tra Lazio e Sassuolo.

La formazione titolare della Lazio

LAZIO (4-3-1-2): Karresmaa; Reyes, Mancuso, Connolly, Oliviero; Goldoni, Eriksen, Simonetti; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disp.: Cetinja, Martinovic, Benoit, Castiello, Scotti, Scaramuzzi, Francolini, Livignani, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia

Le undici titolari del Sassuolo

SASSUOLO: Lonni, Caiazzo, Doms, Chmielinski, Fisher, Dhont, Gallazzi, Orsi, Fusini, De Rita, Clelland. A disp.: Gram, Sabatino, Hagemann, Brignoli, Durand, Di Nallo, Monterubbiano, Anderson, Perselli, Hoxhaj, Girotto, Stanic. All.: Gian Loris Rossi