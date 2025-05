Formello | Le mosse di Baroni: Vecino insidia Rovella e Pedro dal 1'

La Lazio di Marco Baroni è al rush finale e dopo il brutto inciampo subito contro il Parma all'Olimpico lunedì scorso, servirà fare risultato a Empoli contro la squadra di D'Aversa che si gioca le ultime cartucce per rimanere nella massima serie.

Questa mattina è scatta la rifinitura nel Centro Sportivo di Formello prima della partenza per la toscana in programma questo pomeriggio. Nelle prove tattiche anti-Empoli, Baroni sembra voler cambiare qualcosa rispetto alle indicazioni date in settimana. Mandas ormai è e sarà il portiere titolare della Lazio, il suo ruolo non è più in discussione ed è chiamato a togliere le castagne dal fuoco anche domani. In difesa potrebbero arrivare i primi cambi rispetto alla formazione vista contro il Parma con Hysaj al posto di Marusic e Gigot per Gila mentre completano il quartetto Romagnoli e Pellegrini, dopo tre partite e tre assist a referto. A centrocampo c'è la prima sorpresa con Baroni che in mattinata ha provato Vecino a fianco di Guendouzi, probabilmente verranno fatti dei ragionamenti in merito alla diffida che pende su Rovella per non rischiare di averlo out nello scontro diretto contro la Juventus la prossima settimana. Davanti dopo la doppietta Pedro prenderà il posto di Dia alle spalle del Taty mentre sulle fasce Isaksen è certo del posto con Zaccagni a chiudere il pacchetto d'attacco. Oggi al posto del capitano biancoceleste è stato provato nella formazione Dele-Bashiru pronto ad insidiarlo per una maglia, qualora anche qui Baroni dovesse optare per una scelta conservativa in vista della diffida che ha Mattia Zaccagni.

Nella pagina successiva le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

A disposizione: Provedel, Ibrahimovic, Gila, Provstgaard, Marusic, Rovella, Belahyane, Tchaouna, Dia, Noslin, Dele-Bashiru.

Ballottaggio: Vecino-Rovella

Diffidati: Belahyane, Rovella, Zaccagni

Infortunati: Patric, Lazzari, Nuno Tavares

Empoli (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO

COLOMBO

ASSISTENTI: TOLFO – DEI GIUDICI

IV: CREZZINI

VAR: ABISSO

AVAR: GARIGLIO