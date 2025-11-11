Lazio, molti i biancocelesti convocati dalle Nazionali: i nomi

La sosta per le Nazionali è cominciata e non tutti i calciatori potranno avere un momento per riposare, infatti, i fortunati che sono stati convocati dal ct del loro Paese dovranno partire e raggiungere il resto della loro squadra per tentare di conquistarsi un posto ai Mondiali 2026.

Lazio, i biancocelesti convocati dalle Nazionali

Come riportato dalle edizioni odierna del Corriere dello Sport, sono molti i calciatori della Lazio che hanno ricevuto una chiamata dal ct della propria Nazionale, a partire Mattia Zaccagni che è stato richiamato da Gennaro Gattuso per combattere insieme all'Italia nei due incontri validi per la qualificazione al Mondiale 2026, precisamente per le partite del 13 e 16 novembre contro Moldavia e Norvegia. La convocazione non è arrivata soltanto per il capitano, infatti, il portiere Christos Mandas è stato convocato dalla Grecia per gli impegni con la Scozia e la Bielorussia, in programma il 15 e il 18 novembre, mentre Gustav Isaksen scenderà in campo con la Danimarca per affrontare gli stessi avversari del greco ma invertiti. Convocato anche Boulaye Dia per il Senegal in vista delle amichevoli contro Brasile e Kenya, che si terranno a Londra e ad Antalya (Turchia). Anche i terzini Elseid Hysaj e Adam Marusic sono stati chiamati dai propri ct, infatti, il primo indosserà la maglia dell'Albania per le sfide contro Andorra e Inghilterra, mentre il 77 sarà impegnato il 14 novembre nell'incontro Gibilterra-Montenegro e il 17 novembre per la gara contro la Croazia.

