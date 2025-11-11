Mauro Zàrate, l'ex biancoceleste si scatena per un incontro argentino: i dettagli

L'ex calciatore biancoceleste Mauro Zarate ha mostrato tutta la sua passione e il suo tifo per il club argentino Boca Juniors, in occasione dell'incontro Superclásico, vale a dire lo storico scontro tra la prima squadra e il River Plate, che è terminato 2-0 per il Boca Juniors grazie ai palloni mandati in rete da Zeballos e Merentiel.

La passione di Mauro Zarate

In occasione dell'incontro tra le due squadre nemiche, l'ex calciatore ha , ha indossato pantaloncini corti e la sua tanto amata maglia dei Milwaukee Bucks del giocatore di basket Giannis Antetokounmpo, ma non solo, Zarate si è anche rotolato sul divano ed ha esultato a squarciagola davanti alla Tv, un comportamento da vero tifoso.

Il commento della moglie Natalie Weber

Pensi che le partite dopo il ritiro saranno più tranquille. Le partite dopo il ritiro…

