Simonelli annuncia: "Ultima giornata in contemporanea"

Intervento importante di Ezio Simonelli, presidente della Lega di serie A, che annuncia tramite Adnkronos la scelta di far giocare le ultime due giornate del campionato italiano in contemporanea, per quanto riguarda almeno i club che hanno ancora degli obiettivi dalle rispettive stagioni, in ballo ci sono la lotta Scudetto, quella per l'Europa e una salvezza da ottenere per evitare la retrocessione in serie B. Zoom anche sull'ultima giornata in particolare che deciderà le sorti di diverse squadre su diversi fronti.

Le parole di Simonelli sulla contemporaneità

Rientra nelle regole scritte: le ultime due giornate si giocheranno in contemporanea per tutte le squadre che hanno gli stessi obiettivi. Già questa domenica giocheremo nove partite alle 20.45 e anticiperemo al sabato solo l'unica partita tra squadre che non sono in competizione per nessun traguardo, che sono l'Atalanta e il Genoa. Le avremo tutte in contemporanea la sera e sarà uno sforzo immane dal punto di vista organizzativo perché gestire nove partite con tutta la tecnologia attuale non è facile.

L'annuncio sull'ultima di campionato