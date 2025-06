Paolo Negro sul proprio profilo Instagram: "Bello sentirsi a casa..."

Durante il live della presentazione del nuovo calendario di Serie A, per la stagione 2025-2026, è andata in onda la radio Lazio Style. A partecipare a questa trasmissione, vi era Paolo Negro, ex difensore biancoceleste. Quest'ultimo, poco fa, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui ha scritto:

Bello sentirsi a casa…

La foto in questione lo raffigura proprio mentre interviene ai microfoni dell'emittente della squadra capitolina.

Il difensore del magico scudetto

Paolo Negro approdò alla Lazio nella stagione 1993-1994, per poi andare al Siena 11 anni dopo, nel 2005. Con la squadra biancoceleste può contare la presenza in ben 377 partite e, inoltre, realizzò 24 reti. Avendo giocato nella Lazio più vincente di sempre, ecco il palmarès di Paolo Negro: 3 Coppe Italia (1997-1998, 1999-2000 e 2003-2004); 1 Coppa delle Coppe (1998-1999); 2 Supercoppe italiane (1998 e 2000); 1 Supercoppa Europea (1999-2000) e uno scudetto… quello della stagione 1999-2000, sotto la guida di Eriksson.

La storia Instagram