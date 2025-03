Buon compleanno Keita Balde: l'ex attaccante biancoceleste spegne 30 candeline

Keita Balde, ex calciatore della squadra biancoceleste dal 2013 fino al 2017 ed attuale membro della rosa del Monza, celebra oggi il suo 30esimo compleanno. Oltre ad aver giocato nella Lazio, l'attaccante ha militato anche nella squadra del Monaco dove ha totalizzato 44 presenze e segnato 12 reti, ed ha passato un periodo all'Inter, precisamente nella stagione 2018/2019, scendendo in campo in 24 partite con la maglia neroazzurra e mandando 5 volte il pallone in rete. Nella sua carriera calcistica, Keita Balde, ha anche giocato per un'anno al Cagliari, squadra nella quale ha disputato 26 match e segnato 3 volte.

Keita Balde: il periodo nella squadra biancoceleste

Nella sua carriera calcistica, Keita, ha passato un lungo periodo alla Lazio, infatti, ha indossato la maglia biancoceleste dal 2013 fino al 2017, anno in cui viene acquistato per circa 30 milioni dal Monaco. Nella Lazio allenata al tempo cronologicamente da Pektovic, Reja, Pioli e poi dalla stagione 2015/2016 al 2020/2021 da Simone Inzaghi, il calciatore Keita Balde ha conquistato una Supercoppa Italiana nel 2017, un campionato Primavera nel 2013 e la Coppa Italia Primavera nel 2014. Oltre a ciò, l'ex attaccante biancoceleste ha collezionato 137 presenze e mandato in rete 31 pallone in maglia biancoceleste.

