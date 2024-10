La lista dei convocati di Mister Baroni per Como-Lazio

Poche ore ci separano dal calcio d'inizio di Como-Lazio che prenderà il via alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sulle sponde del famoso lago. Gara molto insidiosa per i biancocelesti che se vorranno evitare lo “scherzetto” di Halloween e dare continuità di risultati dovranno fronteggiare un Como invitto in casa finora e la “ragnatela” (sempre per rimanere in tema") del gioco di Fabregas che a livello di prestazioni ha raramente deluso. Baroni dovrà fare a meno di Rovella e Zaccagni, out dai convocati, si spera di recuperarli per la gara di lunedì contro il Cagliari, si candidano dunque dal 1' Vecino e Noslin.

La Lazio sul proprio sito ufficiale attraverso un comunicato ha diramato la lista dei convocati scelti da Mister Marco Baroni per la sfida di questa sera.

Nella pagina successiva i convocati di mister Baroni per la trasferta di Como