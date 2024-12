La Lazio va in tilt contro l'Inter di Simone Inzaghi che dilaga allo Stadio Olimpico contro una Lazio frastornata dopo essere andata a riposo per 2-0 a fine primo tempo. Il rigore concesso dal VAR sul finire di primo tempo indirizza la partita che da lì in poi prende una piaga tremenda per i biancocelesti.

Lazio-Inter: il VAR cambia tutto allo scadere del primo tempo

Dopo una prima mezz'ora tutto sommato tranquilla per Chiffi con le sole due ammonizioni per Chalanoglu, a causa di gioco pericoloso su Rovella, e per Bastoni, fallo su Isaksen in ripartenza, negli ultimi dieci minuti del primo tempo succede di tutto quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'Inter sblocca il punteggio con De Vrij ma Chiffi annulla tutto per un fuorigioco attivo di Lautaro Martinez che nella carambola colpisce anche Gigot. Dopo che il centrale della Lazio si è rialzato, l'arbitro viene richiamato al monitor proprio per un iniziale fallo di mano del numero 2 biancoceleste, dopo l'on field review viene assegnato il penalty in favore dei nerazzurri. Per proteste viene ammonito Niccolò Rovella. Al calcio d'angolo successivo ammonito anche Bisseck per un bisticcio di troppo in area biancoceleste.

Il secondo tempo Chiffi lo conduce davvero con un filo di gas visto il passivo che divent sempre più pesante con il passare dei minuti sventolando un cartellino per parte a Zaccagni e Darmian.

Inutili i minuti di recupero concessi nel finale che fanno imbestialire lo Stadio Olimpico.

Ammoniti: 6

Il voto di Chiffi: 6

Viene richiamato al VAR in occasione del rigore, per il resto semplice amministrazione con il passivo pesante.