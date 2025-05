Giudice Sportivo, 15mila euro di ammenda e due giornate di squalifica per Zaniolo

Come ogni martedì pomeriggio il Giudice Sportivo pubblica attraverso un comunicato ufficiale sul sito della Serie A le decisioni della giornata di campionato appena trascorsa. Per il prossimo turno di Serie A saranno sei i calciatori squalificati e che non saranno a disposizioni delle rispettive squadre per la 36° giornata: Zaniolo (Fiorentina); Colombo (Empoli); Hysaj (Lazio); Leao (Milan); Hien (Atalanta); Thorsby (Genoa).

Zaniolo, la decisione del Giudice Sportivo

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00 ZANIOLO Nicolo' (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all'Arbitro un epiteto gravemente offensivo.

Gli squalificati per la 36° giornata di Serie A