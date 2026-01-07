Si avvicina il compleanno della Lazio: l'iniziativa al Parco dei Daini

Appena 48 ore e la prima squadra della capitale festeggerà il compleanno, 126 anni. Non mancheranno le iniziative da parte dei tifosi e della società per festeggiare la Lazio. Intanto oggi è emersa una iniziativa che si terrà il 9 gennaio alle 11.00 di mattina presso il Parco dei Daini, luogo storico per la società biancoceleste che fu uno dei primissimi campi da calcio utilizzato dalla squadra. La cerimonia che andrà in scena ripercorrerà tradizione e storia della S.S.Lazio. Di seguito il messaggio divulgato dal club.

Il messaggio e l'invito della S.S.Lazio

Cerimonia al Parco dei Daini in occasione del 126° compleanno del Club. Il 9 gennaio 2026 la Lazio celebra le proprie origini nel cuore della città. La S.S. Lazio celebra le proprie radici e la propria storia in occasione del 126° anniversario della fondazione con una cerimonia simbolica in programma venerdi 9 gennaio 2026 alle ore 11.00 presso il Parco dei Daini, a Villa Borghese, uno dei primi campi da calcio utilizzati dal Club nei primi anni del Novecento. Un luogo simbolo delle origini e dell'identità biancoceleste. Il Parco dei Daini, cuore delle origini sportive della Lazio e unico tra i campi storici ad essere ancora oggi adibito a parco pubblico, diventa per l'occasione il simbolo di un ritorno della Lazio in città, nei suoi spazi storici, nei luoghi in cui il legame tra il Club e Roma ha preso forma. Il momento centrale dell'evento sarà lo scoprimento di una targa commemorativa, che ricorderà il periodo in cui il Parco dei Daini ospitò l'attività sportiva della S.S. Lazio, riportando anche il numero della matricola F.I.G.C., segno concreto di continuità, appartenenza e identità che attraversa oltre un secolo di storia.

Come seguire la cerimonia