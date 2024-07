Prof. Pino Capua: "Conosco e apprezzo Tchaouna. Il nuovo medico sociale…"

Dopo le tante novità in casa Lazio che hanno riguardato la rosa (Noslin, Tchaouna e Munoz) ma anche lo staff tecnico tra addii (Alessandro Fonte), rinnovi (Ivo Pulcini) e nuovi volti (Italo Leo, Medico Sociale), ha parlato questa mattina ai microfoni dell'emittente radiofonica Radiosei il Professor Pino Capua, grandissimo tifoso laziale. Giuseppe Capua, per tutti Pino, ha raccontato di Italo Leo nuovo Medico Sociale della Lazio e dei recenti acquisti della Lazio.

"E’ cambiato il medico sociale della Lazio e ora c’è il mio amico Italo Leo, ex medico sociale della Salernitana. Ottima persona e ottimo professionista e tifoso laziale. Rimane come direttore sanitario Ivo Pulcini e come consulente ortopedico Fabio Rodia.

I nuovi acquisti

Sui nuovi acquisti della Lazio non posso dire molto: conosco e apprezzo Tchaouna, ma gli altri – incluso Greenwood – onestamente non so chi siano e non posso esprimere giudizi”.