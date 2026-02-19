Cardone: "Chi tiferà contro la Lazio in Coppa dovrebbe ammetterlo. La protesta?..."

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo la protesta dei tifosi e la possibile formazione contro il Cagliari, partita in programma sabato alle 20:45.

La contestazione è legittima, speravo ci fosse un altro tipo di modalità. Soprattutto dopo l’appello di Sarri o di Marusic. Così si consegna l’Olimpico agli avversari in una gara così importante, come quella di Coppa Italia. Credo che il focus sia colpire sul piano economico. Ho visto sui social i tifosi che dicono di tifare Atalanta, pensando che l’eventuale vittoria della Coppa Italia possa dare maggiori certezze a Lotito. L’eventuale successo nella competizione, secondo questo principio, verrebbe identificato con la vittoria di Lotito, non della Lazio. Chi la pensa così dovrebbe avere la coerenza di ammettere, dunque, che tiferà contro la Lazio.