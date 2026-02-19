Paolo Petrecca si dimette: terremoto in Rai Sport. Chi prenderà il suo posto

Paolo Petrecca lascia la guida di Rai Sport. Con un comunicato ufficiale l’azienda rende nota la decisione e annuncia che, al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la direzione sarà affidata temporaneamente a Marco Lollobrigida.

Paolo Petrecca, finora direttore di Rai Sport, abbandona l’incarico e rimette il mandato nelle mani dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Conclusi i Giochi Invernali, infatti, la responsabilità passerà in forma transitoria a Marco Lollobrigida.

Paolo Petrecca lascia l'incarico da direttore di Rai Sport

L’annuncio arriva direttamente dalla Rai tramite una nota ufficiale, diffusa nel giorno in cui il futuro del direttore di Rai Sport sarebbe stato discusso durante il CdA, riunitosi oggi, giovedì 19 febbraio. Petrecca era finito al centro di forti critiche dopo la telecronaca della Cerimonia di Apertura di Milano-Cortina, giudicata disastrosa, che aveva aumentato le tensioni nella redazione di Rai Sport. Nonostante le polemiche, inizialmente il giornalista non aveva manifestato l’intenzione di dimettersi. Dalla sua nomina alla guida della testata sportiva della Rai, era già stato sfiduciato due volte dai giornalisti, contrari sia alla gestione editoriale sia alle scelte organizzative, dalle spese ai collaboratori incaricati di seguire gli eventi olimpici. Anche il sindacato Usigrai aveva criticato il suo operato, proclamando uno sciopero bianco in solidarietà alla redazione di Rai Sport, iniziativa che aveva registrato un’ampia adesione nelle diverse strutture Rai. Nel comunicato ufficiale si precisa che al posto di Petrecca subentrerà il vicedirettore Marco Lollobrigida, con un incarico temporaneo, in attesa di una decisione definitiva dell’ad Rossi.

La telecronaca di chiusura ad Auro Bulbarelli

La Rai, nel frattempo, aveva già stabilito chi avrebbe curato la telecronaca conclusiva dei Giochi Olimpici: l’evento è stato affidato ad Auro Bulbarelli, il giornalista designato anche per la cerimonia inaugurale. Una decisione quasi inevitabile, considerando la necessità dell’azienda di intervenire dopo la prova discussa del direttore.

Il commento di Paolo Petrecca

Non manca la replica di Paolo Petrecca, che sul proprio profilo Instagram pubblica un dipinto di Guido Reni raffigurante San Matteo Evangelista mentre scrive, affiancato da un angelo. I versetti citati dall’ex direttore di Rai Sport sono quelli dell’Ultima Cena, quando Gesù annuncia che uno degli apostoli lo tradirà e i dodici, turbati, domandano chi sia. Segue il riferimento alla benedizione e alla “remissione dei peccati”. Un messaggio dal significato enigmatico, con cui Petrecca sembrerebbe suggerire che la decisione sia stata in qualche modo inevitabile.