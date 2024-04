Il Messaggero | Caos ritiro, Auronzo a rischio: la Lazio ci spera ancora

Il Comune di Auronzo sta pensando una rescissione unilaterale del contratto, poiché la struttura prevista per la Lazio, ovvero il solito Albergo Auronzo, non è a disposizione. La Media Sport Event, organizzatrice della rassegna estiva biancoceleste, invece precisa che quest'ultimo verrà consegnato il 29 aprile al nuovo proprietario e dal giorno seguente sarà aperto.

C'è l'accordo ma il rischio è una battaglia legale

Perciò la problematica non sussiste con le firme già depositate e un accordo di 300 mila euro annui. In teoria la presenza del club capitolino sotto le Tre Cime di Lavaredo è prevista sino al 2025, ma in pratica il rischio che si sfoci in una battaglia legale è alto.

Il Messaggero