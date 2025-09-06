Us Open, finale Sinner-Alcaraz: ecco quando si gioca e dove vederla in tv e streaming

Come era successo a Wimbledon e al Roland Garros, la sfida finale degli Us Open vedrà sfidarsi i due campioni Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma non solo, l'italiano e lo spagnolo stanno per riscrivere la storia, infatti, l'ultima volta che due tennisti si erano incontrati in tre finali Slam su quattro era nel 1964, in occasione della sfida tra Roy Emerson e Fred Stolle.

Finale Sinner-Alcaraz: quando e dove vederla

Domenica 7 settembre alle ore 20:00 le due stelle del tennis si affronteranno sul campo dell’Arthur Ashe Stadium e i tifosi potranno seguire il match in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) o Now. Una grande sfida che vedrà trionfare soltanto uno tra Jannik Sinner, che nel percorso ha lasciato vincere un set soltanto a Shapovalov e ad Auger-Aliassime, e Carlos Alcaraz, fino ad ora imbattibile.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Sinner ed Alcaraz sulla finale