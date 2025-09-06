Italia show all’esordio di Gattuso, Zaccagni esulta

Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. L’Italia ha superato l’Estonia con un netto 5-0 nelle qualificazioni mondiali, grazie ai gol di Kean, alla doppietta di Retegui e alle firme di Raspadori e Bastoni. Una vittoria larga e convincente che dà subito entusiasmo al nuovo corso della Nazionale.

Zaccagni tra i protagonisti

Tra i migliori in campo anche Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio ha offerto una prestazione di qualità e personalità, confermando il suo ruolo sempre più centrale nel gruppo azzurro. Al termine del match ha commentato sui social con parole di incoraggiamento:

Mentalità, spirito e concretezza. La strada è ancora lunga, ma è quella giusta.

