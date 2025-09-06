Zaccagni, l'agente: "É il simbolo della Lazio. Per lui essere capitano é una soddisfazione"

Il procuratore Mario Giuffredi ha rilasciato delle dichiarazioni durante la puntata odierna di Radiogoal su Kiss Kiss Napoli riguardanti i suoi assistiti, tra cui Mattia Zaccagni della Lazio, Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo e Luca Marianucci del Napoli, Luca Ranieri e Fabiano Parisi della Fiorentina e Pio Esposito dell'Inter.

Mario Giuffredi a Kiss Kiss Napoli

Su Mattia Zaccagni

Zaccagni è il simbolo della Lazio, ha voluto fare un contratto lungo per legarsi a questo ambiente perché è un club dove sta bene. Essere capitano della Lazio ed arrivare in nazionale, vivere a Roma in un club storico credo per lui sia una grande soddisfazione.

Sull'Italia di Gattuso

L’esordio dell’Italia di Gattuso è stato roboante per il risultato e l’entusiasmo attorno alla nazionale. Una squadra molto offensiva, con Retegui e Kean affiancati da Politano e Zaccagni. Serata per me significativa perché tre degli undici erano miei assistiti, in più l’esordio anche di Pio Esposito. Per me una serata importantissima.

Su Politano e Di Lorenzo

Politano insieme a Di Lorenzo una colonna portante del Napoli degli ultimi anni, importante la fascia destra dove ha influito molto nel percorso di questa squadra. Matteo all’Inter con Conte aveva avuto poco spazio, ma il fatto che adesso sia un protagonista dimostra che l’allenatore del Napoli dà merito all’impegno. E questo deve essere da sprone per tutti i calciatori, Politano ha la fiducia di Conte perché si è sempre impegnato ed ha dimostrato spirito di sacrificio. Questi aspetti sono molto riconosciuti da parte dell’allenatore.

Tatticamente Politano è l’ago della bilancia, e questo perché mentalmente è sempre pronto ad eseguire determinate situazioni che gli chiede l’allenatore e questo consente a Conte anche di cambiare modulo. Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo e prolungarlo fino al 2028. Ci stiamo lavorando da un bel po’ di tempo, e Matteo vorrebbe chiudere il più tardi possibile la carriera ma chiuderla qui al Napoli. Lui ha 32 anni, non è vecchio, e se hai avuto una vita privata ineccepibile oggi puoi performare fino a 37/38 anni. Acerbi, Darmian, ma lo stesso Cristiano Ronaldo giocano a dispetto dell’età. E Politano è uno di questi, l’anagrafica c’entra poco nella capacità di offrire prestazioni di alto livello. Speriamo di annunciare il rinnovo nelle prossime due settimane.

Di Lorenzo anche vuole rimanere tanti anni al Napoli, sono la colonna portante di questa squadra e sono anche riconoscenti nei confronti della società. Vogliono continuare a vincere con questa maglia.

