La Lazio saluta e ringrazia Immobile: l'omaggio al bomber - FOTO

Ciro Immobile si congeda ufficialemente dalla Lazio. Dopo la presentazione al Besiktas, anche il club biancoceleste ha diffuso il comunicato ufficiale dell'addio del bomber. Attraverso un post sui social media, il club romano ha espresso gratitudine verso l'ex capitano, pubblicando le sue statistiche e i trofei conquistati con la maglia della Lazio.

Lo stesso ex Capitano, ha commentato il post con un cuore, seguito dai suo ex compagni che lo hanno celebrato come merita.

Di seguito il post: