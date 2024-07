Hysaj a LSC: "Dobbiamo costruire una nuova era. Su Baroni..."

Intervenuto al termine della seduta mattutina dal ritiro di Auronzo di Cadore, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel Elseid Hysaj. Queste le sue parole:

Non ho ancora lavorato con il mister. Ci ho parlato. Mi ha detto di stare tranquillo e di riprendermi dalle fatiche dell’Europeo con calma. Il nostro è un gruppo nuovo, ma compatto. Sono tutti bravi ragazzi. In questi giorni ho visto che sono tutti contenti, pronti a lavorare a migliorare

Per me più partite ci sono meglio è, se no che ci facciamo qua? Il nostro lavoro è quello di giocare, quindi più partite ci sono meglio è. Ci sono più possibilità per tutti, se io faccio 10 partite e un altro 10 siamo tutti più contenti, questo è il calcio, volentieri