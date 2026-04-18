33° Serie A Live | Napoli-Lazio 0-1: fine primo tempo

A separare la Lazio dal prossimo impegno decisivo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, che vale l'intera stagione, è solo la trasferta di Napoli. I biancocelesti scenderanno in campo quest'oggi alle ore 18:00 allo stadio Maradona.

Una gara importante per valutare lo stato fisico dei giocatori appena rientrati dagli infortuni: Sarri ha infatti scelto di schierare Gila dal primo minuto dopo settimane di assenza, e non è esclusa la possibilità di vedere un ritorno in campo anche di Daniel Maldini a gara in corso. Un banco di prova determinante non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale, in vista dell'imminente impegno del prossimo mercoledì contro la Dea.

Le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio

NAPOLI (3-4-2-1): Miliovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Mctominay, De Bruyne; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani, Elmas, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek. Allenatore: Maurizio Sarri

La designazione arbitrale

Arbitro: Luca Zufferli (sez. Udine)

Assistenti: Lo Cicero - Cecconi

IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Di Bello

AVAR: Meraviglia

Il live del match tra Napoli e Lazio