33° Serie A Live | Napoli-Lazio 0-1: fine primo tempo
Tutto pronto per la 33° giornata di Serie A: segui il live tra Napoli e Lazio
Tutto pronto per la 33° giornata di Serie A: segui il live tra Napoli e Lazio
A separare la Lazio dal prossimo impegno decisivo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, che vale l'intera stagione, è solo la trasferta di Napoli. I biancocelesti scenderanno in campo quest'oggi alle ore 18:00 allo stadio Maradona.
Una gara importante per valutare lo stato fisico dei giocatori appena rientrati dagli infortuni: Sarri ha infatti scelto di schierare Gila dal primo minuto dopo settimane di assenza, e non è esclusa la possibilità di vedere un ritorno in campo anche di Daniel Maldini a gara in corso. Un banco di prova determinante non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale, in vista dell'imminente impegno del prossimo mercoledì contro la Dea.
Le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio
NAPOLI (3-4-2-1): Miliovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Mctominay, De Bruyne; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani, Elmas, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek. Allenatore: Maurizio Sarri
La designazione arbitrale
Arbitro: Luca Zufferli (sez. Udine)
Assistenti: Lo Cicero - Cecconi
IV Ufficiale: Feliciani
VAR: Di Bello
AVAR: Meraviglia
Il live del match tra Napoli e Lazio
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46'
Fine primo tempo
Termina il primo tempo tra Napoli e Lazio. Biancocelesti avanti grazie alla rete di Cancellieri
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45'
Recupero primo tempo
Un solo minuto di recupero al termine del primo tempo
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43'
Ci prova Tavares
Conclusione angolata di Tavares da sinistra, Milikovic respinge
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41'
Lazzari spreca
Scelta sbagliata di Lazzari che decide di provare la conclusione al limite piuttosto che servire Taylor in area
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31'
Cartellino giallo
Ammonito Cataldi per un fallo ai danni di McTominay
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30'
Zaccagni dal dischetto
Zaccagni sbaglia dagli undici metri, fermato da Milinkovic. Errore clamoroso del capitano sulla ribattuta
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29'
Cartellino giallo
Ammonito Lobokta per il fallo precedente ai danni di Noslin
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28'
Calcio di rigore per la Lazio
Noslin battuto da Lobokta in area: scivolata pericolosa sull'olandese a tu per tu con il portiere. Zufferli non ha dubbi e assegna il penalty agli ospiti
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19'
Napoli in fiducia
Dopo i primi minuti in cui la Lazio sembrava dominare il gioco, ora il Napoli è tornato a rendersi pericoloso sotto porta
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21'
Grande intervento di Romagnoli su Hojlund, imbucato da De Bruyne
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19'
Cross di Politano per McTominay, ma lo scozzese non ci arriva di testa grazie alla marcatura di Gila, ancora una volta determinante in difesa
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15'
Contropiede della Lazio con Zaccagni, ma sbaglia il passaggio per Basic
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13'
Motta pronto
Diagonale di Politano direttamente in porta, Motta si fa trovare pronta e blocca l'occasione
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10'
Occasione Lazio
Ottima apertura di Noslin per Cancellieri che serve Basic: il croato conclude vicino al limite dell'area, ma trova la risposta di Milinkovic
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5'
GGGGOOOOL DELLA LAZIO
Grande azione intavolata da Zaccagni per Taylor, che serve uno splendido assist in area Cancellieri e raggiunge il quarto gol in stagione con la maglia laziale
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1'
Inizia Napoli-Lazio!
Prima palla mossa dalla Lazio, inizia la sfida al Maradona!