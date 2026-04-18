Caicedo non dimentica: il nuovo tatuaggio dedicato alla Lazio - FOTO
Felipe Caicedo dedica un tatuaggio alla sua Lazio: l'ex attaccante conferma il forte legame con i colori biancocelesti
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Il legame tra Felipe Caicedo e i colori biancocelesti è oggi più che mai indelebile. L’ex attaccante laziale non ha mai nascosto il proprio amore per il club, in cui ha militato per 5 stagioni, continuando anche sui social a commentare sia le vicende del club laziale, che, con ironia, quelle relative ai rivali lupacchiotti.
Proprio per questo, Caicedo ha voluto rendere omaggio alla Lazio con un gesto speciale: un nuovo tatuaggio dedicato ai colori laziali, raffigurante lo scudetto del club. Un simbolo che testimonia ancora una volta il forte affetto che lo lega alla sua ex squadra.