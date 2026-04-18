Caicedo non dimentica: il nuovo tatuaggio dedicato alla Lazio - FOTO

Il legame tra Felipe Caicedo e i colori biancocelesti è oggi più che mai indelebile. L’ex attaccante laziale non ha mai nascosto il proprio amore per il club, in cui ha militato per 5 stagioni, continuando anche sui social a commentare sia le vicende del club laziale, che, con ironia, quelle relative ai rivali lupacchiotti.

Proprio per questo, Caicedo ha voluto rendere omaggio alla Lazio con un gesto speciale: un nuovo tatuaggio dedicato ai colori laziali, raffigurante lo scudetto del club. Un simbolo che testimonia ancora una volta il forte affetto che lo lega alla sua ex squadra.

L'immagine del tatuaggio

foto x

Il post su X