Lazio-Polymarket, la data dell'esordio e l'incasso del club

Dopo l’ufficialità, la Lazio ha definito i dettagli relativi all’ingresso di Polymarket come nuovo main sponsor del club. Il debutto sulle maglie biancocelesti è stato fissato per la sfida di questa sera contro il Napoli. Infatti, in occasione della trasferta al Maradona, la squadra biancoceleste potrà indossare le casacche con il nuovo sponsor.

Sul piano economico, l’intesa garantirà alla Lazio un introito di più di 22 milioni di dollari (più bonus) dalla piattaforma statunitense, che resterà sulla maglietta fino al 2028, con opzione di rinnovo per un’altra stagione, come annunciato dallo stesso comunicato del club.

L'accordo avrà efficacia immediata e, oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell'intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni.

Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale della S.S. Lazio e nella costruzione di un modello sportivo sempre più orientato all'innovazione.

Il logo Polymarket farà il proprio esordio sulle maglie della Prima Squadra in occasione della gara Napoli - Lazio in programma questa sera.