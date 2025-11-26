Giordano: "Gli infortuni non sono un alibi. La Lazio deve puntare all'Europa. A gennaio..."

Bruno Giordano, attaccante che ha indossato la maglia biancoceleste dal 1975 al 1985, con cui ha messo a referto 86 goal, consacrandosi come una delle leggende della storia della Lazio, oggi continua a seguire il mondo laziale nelle vesti di opinionista.

L'ex bomber è stato recentemente protagonista di una lunga intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera, in cui ha commentato il momento attuale dei biancocelesti guidati oggi da mister Sarri.

Ho visto una bella Lazio con il Lecce, che ha giocato un calcio rapido. La prestazione è stata convincente, la classifica però resta ancora solo decente. Rispetto un anno fa, la Lazio aveva una classifica migliore, quindi non bisogna accontentarsi dei risultati attuali. L'ultima partita, che è stata dominata dall'inizio alla fine, fa ben sperare.

Il modo di giocare della Lazio è cambiato rispetto a qualche mese fa, ma le qualità della squadra restano evidenti. Onestamente, bastava poco per migliorare rispetto alle prime giornate, alcune delle quali erano state davvero deludenti. Ora l’obiettivo principale deve essere trovare continuità. Qualche passo falso può capitare, ma deve rimanere l’eccezione. Non si possono usare gli infortuni come alibi, perché spesso alcuni giocatori, come Nuno Tavares, anche quando sono disponibili, restano comunque in panchina.

Quanto può arrivare questa Lazio? Secondo me, la squadra è superiore a buona parte delle rivali in campionato. Certo, ci sono forse 6-7 squadre più forti, ma c’è una grande differenza tra finire il torneo a uno-due punti da loro o ritrovarsi a -10. Squadre come Atalanta e Fiorentina, considerate superiori alla Lazio in estate, stanno invece attraversando difficoltà: Zaccagni e compagni devono approfittarne. La Lazio ha il dovere di puntare all’Europa. Lo scorso anno è stata in corsa per un posto in Champions fino all’ultima giornata; quest’anno non dovrebbe uscire dalla lotta, anche perché l’assenza dalle competizioni europee può rappresentare un piccolo vantaggio rispetto alle concorrenti.

Il recente ko è un brutto colpo, soprattutto considerando l’assenza di Rovella. Sta a Sarri trovare la soluzione per far sì che la squadra risenta il meno possibile di queste due assenze contemporanee.

Cosa manca a Dia? Deve ritrovare fiducia attraverso le prestazioni. Contro il Lecce ha giocato bene: alcune parate di Falcone e un gol annullato non gli hanno girato favorevolmente, ma l’aspetto positivo è che la squadra lo sta liberando sempre più spesso in zona tiro. Prima o poi il gol arriverà e si sbloccherà. In passato ha segnato un buon numero di reti sia con la Salernitana che con la Lazio, anche se con Baroni non era il terminale offensivo principale: quei numeri non sono casuali.

Quanto conta aver ritrovato solidità offensiva? Tantissimo. Non subire gol aumenta la fiducia di tutti, non solo dei difensori. Con il tempo, la squadra, sentendosi più sicura, riuscirà ad attaccare con maggiore tranquillità. I benefici di una fase difensiva solida si vedranno progressivamente anche nell’attacco.