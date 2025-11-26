Lorenzo Insigne a un passo dalla Lazio: spunta l'indizio
L'attaccante partenopeo continua a stare al centro dell'attenzione del mercato biancoceleste
La possibilità di vedere Lorenzo Insigne vestire la maglia biancoceleste si va sempre più concreta. Da luglio, infatti, l'ex Napoli è in costante contatto con Maurizio Sarri, l’amato Comandante con cui ha già lavorato all'ombra del Vesuvio.
L'indizio
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Insigne sarebbe alla ricerca di una casa nei dintorni del Centro Sportivo della Lazio a Formello.
In casa Lazio c’è un vero e proprio braccio di ferro per portare l'attaccante a Roma, con la società biancoceleste divisa in due: rispetto a Fabiani - non intenzionato a ingaggiare un over 30 - Lotito spinge sull’arrivo dell'ex Napoli nella capitale biancoceleste .
Le cifre
Il quotidiano romano anche rivelato le possibili cifre legate all'ingaggio del giocatore, attualmente svincolato: si pesa che l'attaccante possa percepire un ingaggio non superiore a 1,2 e 1,3 milioni di euro, in linea alle terre regole che impongono alla Lazio di contenere il monte ingaggi.
Inoltre la società sta anche valutando un permesso assicurativo per permettere al giocatore di allenarsi già con la maglia biancoceleste, in attesa del via libera sul mercato a saldo zero da parte della nuova Commissione.